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В Украине погиб московский чиновник, которого без подготовки бросили на фронт – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 23:07
Иллюстративное фото, GETTY IMAGES

Российские власти без подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии Москвы с "нулевым боевым опытом", по информации СМИ, он уже погиб.

Источник: Медуза со ссылкой на заместителя главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталью Лосеву

Детали: По ее словам, 28-летний начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине. 

Прямая речь: "Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней". 

 

Напомним: 

  • В сентябре Генштабе ВСУ заявили, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений.
  • 6 октября в ОК "Юг" сообщили, что мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.
  • Ранее BBC сообщало, что российских мобилизированных, гибель которых на войне в Украине признали власти страны-агрессора, отправили на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки

Темы: Росcиямобилизациявойна
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