В Украине погиб московский чиновник, которого без подготовки бросили на фронт – СМИ

Российские власти без подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии Москвы с "нулевым боевым опытом", по информации СМИ, он уже погиб.

Источник: Медуза со ссылкой на заместителя главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталью Лосеву

Детали: По ее словам, 28-летний начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине.

Прямая речь: "Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней".

Напомним: