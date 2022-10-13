В Украине погиб московский чиновник, которого без подготовки бросили на фронт – СМИ

Российские власти без подготовки отправили на войну в Украину начальника отдела мэрии Москвы с "нулевым боевым опытом", по информации СМИ, он уже погиб.

Источник: Медуза со ссылкой на заместителя главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталью Лосеву

Детали: По ее словам, 28-летний начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине.

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Прямая речь: "Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней".

Напомним:

В сентябре Генштабе ВСУ заявили, что российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений.

6 октября в ОК "Юг" сообщили, что мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.

Ранее BBC сообщало, что российских мобилизированных, гибель которых на войне в Украине признали власти страны-агрессора, отправили на передовую в Херсонской области без какой-либо подготовки.