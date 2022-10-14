Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ
Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
Источник: письмо SpaceX к Пентагону, которое цитирует CNN
Детали: Издание отмечает, что компания Маска заявила в письме, что "больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше".
В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 млн долл. до конца года и может обходиться в около 400 млн долл. в течение следующих 12 месяцев.
"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - написал в письме к Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.
Среди документов SpaceX, направленных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.
Издание напоминает, что на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в пятницу в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".
Предыстория:
- После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
- Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
- 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
- В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.
- Отключение мобильной связи и интернета – это один из методов России при попытке оккупации, чтобы создать информационный вакуум на определенной территории и ввести людей в заблуждение с помощью российской пропаганды.