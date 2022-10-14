Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 03:51
фото: Getty Images

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: письмо SpaceX к Пентагону, которое цитирует CNN

Детали: Издание отмечает, что компания Маска заявила в письме, что "больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше".

В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 млн долл. до конца года и может обходиться в около 400 млн долл. в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - написал в письме к Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.

Среди документов SpaceX, направленных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

Издание напоминает, что на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в пятницу в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
  • Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
  • 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
  • В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.
  • Отключение мобильной связи и интернета – это один из методов России при попытке оккупации, чтобы создать информационный вакуум на определенной территории и ввести людей в заблуждение с помощью российской пропаганды.

Темы: МаскинтернетУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Разделяем разочарование": Красный Крест о миссии в Еленовку и "ультиматуме" Украины

Путин хочет предложить Украине паузу, чтобы подготовиться к новому наступлению – СМИ

инфографикаРезников показал, каких высокоточных ракет Россия выпустила по Украине больше всего

инфографикаШевченко возглавил "народный топ" украинцев: в списке также Зеленский и Бандера

Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT

Все новости...
Маск
Белый дом прокомментировал "переговоры" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны
Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины
Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ
Последние новости
17:52
Оснований для роста цен нет: в Минагро рассказали, хватит ли украинцам масла, сахара и яиц
17:26
Россияне не выпускают людей в Запорожье, появился маршрут через РФ – Федоров
17:23
"Разделяем разочарование": Красный Крест о миссии в Еленовку и "ультиматуме" Украины
17:21
ЕС в понедельник планирует одобрить миссию по тренировке украинских военных
17:20
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2022 год
17:19
Большинство граждан Запада против уступок России из-за войны в Украине - опрос
17:19
фотоЗеленский проведал раненых воинов и вручил награды
17:10
Президент РФ снова пригрозил срывом "зернового соглашения": из-за "взрывчатки из Одессы" для Керченского моста
16:50
США вводят механизм санкций против тех, кто поставляет России оружие и помогает в войне
16:32
"Укрэнерго" не планирует вводить ограничения энергопотребления: призывает "прикрутить" в часы пик
Все новости...