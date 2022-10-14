Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: письмо SpaceX к Пентагону, которое цитирует CNN

Детали: Издание отмечает, что компания Маска заявила в письме, что "больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше".

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В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 млн долл. до конца года и может обходиться в около 400 млн долл. в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - написал в письме к Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.

Среди документов SpaceX, направленных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

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Издание напоминает, что на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в пятницу в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".

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