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Количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 13-ти

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 12:22
Количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 13-ти
Запорожье после удара 9 октября, фото из Telegram Анатолия Куртева

По состоянию на 14 октября количество погибших от вражеского удара по запорожской многоэтажке, который произошел 9 октября, возросло до 13 человек.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь Куртева: "В настоящее время из-под завалов деблокировали еще двух человек. Всего известно аж о 13 погибших, которые мирно спали той страшной ночью в квартирах этого многоэтажного дома. Вечная память и искренние соболезнования родным и близким".

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Детали: Поисковые работы по дому продолжаются. Работают 60 человек, 10 единиц техники ГСЧС, 2 единицы техники "ЕЛУАШ" (Эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог) и 3 единицы комбината "Запорожсталь".

Продолжаются работы и в частном секторе, который также пострадал от атаки 9 октября. Там проводится восстановление домов и вывозится строительный мусор, работают сотрудники городской аварийно-спасательной службы и волонтеры. Задействовано 3 единицы техники "ЕЛУАШ" и 1 единица техники комбината "Запорожсталь".

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Напомним: Утром 14 октября российские войска ударили по Запорожью тремя ракетами С-300, попали в объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что в этот день возможны еще ракетные атаки.

Запорожье подвергается атакам все последние дни, преимущественно ночью. 

В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив 12 ракет. Погибли 13 человек, 89 человек были ранены.

В ночь на 10 октября во время очередной атаки на Запорожье россияне попали в жилую многоэтажку

Темы: Запорожьевойна
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