У Білорусі заявили, що російські військові прибудуть з дня на день

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що російські війська спільного угруповання найближчими днями прибудуть до Білорусі.

Джерело: "Белта" з посиланням на Міноборони Білорусі та заступника начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи, полковника Віктора Тумара

Пряма мова Тумара: "Наразі рішення про створення Регіонального угруповання військ (сил) реалізується на користь посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності у прикордонних з нами районах.

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Буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил).

З ними проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави".

Деталі: При цьому не уточнюється скільки саме російських військових прибудуть.

ВІДЕО ДНЯ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня дав зрозуміти, що основу спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі складуть білоруси, а росіян не буде навіть 10-15 тисяч.

"Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч людей. Це основа. Ну, я думаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців", – сказав Лукашенко.

Цьому передувало: