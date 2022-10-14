У Білорусі заявили, що російські військові прибудуть з дня на день

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що російські війська спільного угруповання найближчими днями прибудуть до Білорусі.

Джерело: "Белта" з посиланням на Міноборони Білорусі та заступника начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи, полковника Віктора Тумара

Пряма мова Тумара: "Наразі рішення про створення Регіонального угруповання військ (сил) реалізується на користь посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності у прикордонних з нами районах.

Буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил).

З ними проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави".

Деталі: При цьому не уточнюється скільки саме російських військових прибудуть.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня дав зрозуміти, що основу спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі складуть білоруси, а росіян не буде навіть 10-15 тисяч.

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"Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч людей. Це основа. Ну, я думаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців", – сказав Лукашенко.

Цьому передувало: