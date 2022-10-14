Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі заявили, що російські військові прибудуть з дня на день

Олена РощінаП'ятниця, 14 жовтня 2022, 18:29
У Білорусі заявили, що російські військові прибудуть з дня на день
Віктор Тумар, фото "Белта"

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що російські війська спільного угруповання найближчими днями прибудуть до Білорусі.

Джерело: "Белта" з посиланням на Міноборони Білорусі та заступника начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи, полковника Віктора Тумара

Пряма мова Тумара: "Наразі рішення про створення Регіонального угруповання військ (сил) реалізується на користь посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності у прикордонних з нами районах.

Реклама:

Буквально найближчими днями на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил).

З ними проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави".

Деталі: При цьому не уточнюється скільки саме російських військових прибудуть.

ВІДЕО ДНЯ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня дав зрозуміти, що основу спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі складуть білоруси, а росіян не буде навіть 10-15 тисяч.

"Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч людей. Це основа. Ну, я думаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців", – сказав Лукашенко.

Цьому передувало:

Теми: БілорусьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: