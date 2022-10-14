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В Беларуси заявили, что российские военные прибудут с дня на день

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 18:29
В Беларуси заявили, что российские военные прибудут с дня на день
Виктор Тумар, фото "Белта"

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что российские войска совместной группировки в ближайшие дни прибудут в Беларусь.

Источник: "Белта" со ссылкой на Минобороны Беларуси и заместителя начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе, полковника Виктора Тумара

Прямая речь Тумара: "В настоящее время решение о создании Региональной группировки войск (сил) реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах. 

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Буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил). 

С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства".

Детали: При этом не уточняется, сколько именно российских военных прибудут. 

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября дал понять, что основу совместной региональной группировки войск России и Беларуси составят белорусы, а россиян не будет даже 10-15 тысяч.

"Нашу армию вы знаете – около 70 тысяч человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят", – сказал Лукашенко.

Этому предшествовало: 

Темы: БеларусьРосcиявойна
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