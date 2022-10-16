ДПСУ про напрямок Білорусі: на кордоні без змін, за військовими РФ стежить розвідка

Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 16 жовтня

Пряма мова: "Ситуація напружена, однак, якщо говорити про лінію кордону, то ситуація залишається повністю контрольована. Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі ні в характері їхніх дій загалом.

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Звісно, і підрозділи розвідки і всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають і відстежують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави.

Відстежується ситуація щодо підрозділів збройних сил РФ, адже Лукашенко заявляв, що він готовий прийняти в своїй країні кілька тисяч таких військовослужбовців.

Наша найголовніша задача – посилити цей напрямок. Як і кордону з Росією так і кордону з Білоруссю приділяється важлива увага… щоб всі сили, які знаходяться на посиленні цього напрямку, були готові дати гідну відсіч, якщо все ж таки на цьому напрямку або повторно спробують зайти підрозділи РФ або якщо раптом збройні сили Білорусі долучаться до війни, бо ми бачимо, що Росія активно тисне на РБ".

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Що передувало: Ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу новоствореного так званого регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

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