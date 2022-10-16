Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ про напрямок Білорусі: на кордоні без змін, за військовими РФ стежить розвідка

Валентина РоманенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 13:56
АНДРІЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО МЕДІАЦЕНТР "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 16 жовтня

Пряма мова: "Ситуація напружена, однак, якщо говорити про лінію кордону, то ситуація залишається повністю контрольована. Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі ні в характері їхніх дій загалом.

Звісно, і підрозділи розвідки і всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають і відстежують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави.

Відстежується ситуація щодо підрозділів збройних сил РФ, адже Лукашенко заявляв, що він готовий прийняти в своїй країні кілька тисяч таких військовослужбовців.

Наша найголовніша задача – посилити цей напрямок. Як і кордону з Росією так і кордону з Білоруссю приділяється важлива увага… щоб всі сили, які знаходяться на посиленні цього напрямку, були готові дати гідну відсіч, якщо все ж таки на цьому напрямку або повторно спробують зайти підрозділи РФ або якщо раптом збройні сили Білорусі долучаться до війни, бо ми бачимо, що Росія активно тисне на РБ".

Що передувало: Ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу новоствореного так званого регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Прикордонна службаБілорусьвійнакордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

Усі новини...
Прикордонна служба
Через обстріли РФ можливі перебої на кордонах з ЄС і Молдовою
Прикордонники зафіксували фейковий збір на потреби ДПСУ
"Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян
Останні новини
03:29
Росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя — мер
02:45
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий "Тор" і пів сотні військових
01:46
ФОТОРФ вдарила дроном в фармацевтичний склад в Миколаєві
01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
00:20
ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування
23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
22:16
Ворог атакує Миколаївщину, є прильоти
Усі новини...