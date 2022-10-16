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ГПСУ о направлении Беларуси: на границе без изменений, за военными РФ следит разведка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 13:56
АНДРЕЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО МЕДИАЦЕНТР "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая, изменений не зафиксировано, за обстановкой с российскими войсками в глубине этой страны следит разведка и соответствующие подразделения Сил обороны.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 16 октября

Прямая речь: "Ситуация напряженная, однако, если говорить о линии границы, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом.

Конечно, и подразделения разведки и все подразделения сил безопасности и обороны изучают и отслеживают ситуацию по самой Беларуси, вглубь территории страны, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства.

Отслеживается ситуация по подразделениям вооруженных сил РФ, ведь Лукашенко заявлял, что он готов принять в своей стране несколько тысяч таких военнослужащих.

Наша самая главная задача - усилить это направление. Как и границе с Россией, так и границе с Беларусью уделяется важное внимание... чтобы все силы, которые находятся на усилении этого направления, были готовы дать достойный отпор, если все же здесь или повторно попытаются зайти подразделения РФ или если вдруг вооруженные силы Беларуси присоединятся к войне, потому что мы видим, что Россия активно давит на РБ".

Что предшествовало: Эшелоны с российскими военнослужащими, которые входят в состав новосозданной так называемой региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.

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Темы: Пограничная службаБеларусьвойнаграница
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