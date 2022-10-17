По всій Україні ненадовго оголошували повітряну тривогу

Після ранкових атак дронами на Київ та ракетних ударів в об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській та Сумській областях повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Станом на 09:25 повітряна тривога була оголошена в усіх регіонах, але майже одразу почалися відбої.

У столиці відбій повітряної тривоги дали о 09:31, вона тривала 3 годин 8 хвилин.

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Над Дніпропетровською областю українські військові знищили три російські крилаті ракети, але одна все ж влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури, почалася пожежа. У Дніпрі та області почались екстрені відключення електроенергії.

Крім того, після 5 ранку на Сумщині росіяни здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі, є постраждалі.