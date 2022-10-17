Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу

Елена РощинаПонедельник, 17 октября 2022, 09:30

После утренних атак дронами на Киев и ракетных ударов в объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 09:25 воздушная тревога была объявлена во всех регионах, но почти сразу начались отбои.

Реклама:

В столице отбой воздушной тревоги дали в 09:31, она длилась 3 часа 8 минут.

 

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева.

Над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили три российских крылатых ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, начался пожар. В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, после 5 утра в Сумской области россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе, есть пострадавшие.

Темы: воздушная тревогаУкраинаКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Россия запустила по Украине крылатые ракеты – Воздушные силы
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: