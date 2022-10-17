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По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу

Елена РощинаПонедельник, 17 октября 2022, 09:30

После утренних атак дронами на Киев и ракетных ударов в объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 09:25 воздушная тревога была объявлена во всех регионах, но почти сразу начались отбои.

В столице отбой воздушной тревоги дали в 09:31, она длилась 3 часа 8 минут.

 

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева.

Над Днепропетровской областью украинские военные уничтожили три российских крылатых ракеты, но одна все же попала в объект энергетической инфраструктуры, начался пожар. В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, после 5 утра в Сумской области россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе, есть пострадавшие.

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Темы: воздушная тревогаУкраинаКиеввойна
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