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Подоляк закликає вигнати Путіна з G20

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 11:02
Михайло Подоляк. Фото ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликає вигнати Росію з міжнародної Групи двадцяти.

Джерело: Подоляк у Twitter  

Пряма мова Подоляка: "Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20".

Деталі: Подоляк вважає, що світові лідери мають покласти край ru-лицемірству.

"РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", – підсумував представник ОП.  

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Теми: ПутінРосіясвітОфіс президента
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