Подоляк закликає вигнати Путіна з G20

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликає вигнати Росію з міжнародної Групи двадцяти.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20".

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Деталі: Подоляк вважає, що світові лідери мають покласти край ru-лицемірству.

Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

"РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", – підсумував представник ОП.

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