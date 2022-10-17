Подоляк закликає вигнати Путіна з G20
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликає вигнати Росію з міжнародної Групи двадцяти.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20".
Деталі: Подоляк вважає, що світові лідери мають покласти край ru-лицемірству.
Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
"РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", – підсумував представник ОП.
Передісторія:
- Індонезія запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20, який відбудеться на Балі у листопаді.
- Президент Індонезії Джоко Відодо також повідомив, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти".
- Відодо хоче позиціонувати себе як посередника між Україною та Росією, в останні місяці він зустрівся з українським і російським президентами, щоб закликати припинити війну та послабити глобальну продовольчу кризу.
- Президент Зеленський заявляв, що участь України на осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту.
- Згодом ЗМІ повідомляли, що Путін може пропустити робоче засідання саміту "Великої двадцятки" 16 листопада і покинути саміт раніше його офіційного закінчення. Зазначалося, що причиною для такого рішення Путіна могла стати критика офіційної позиції Росії щодо України, яку висловили лідери країн Заходу.