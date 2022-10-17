Подоляк призывает выгнать Путина из G20
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из международной Группы двадцати.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20".
Детали: Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец ru-лицемерию.
Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
"РФ должна быть выгнана из всех площадок", – подытожил представитель ОП.
Предыстория:
- Индонезия пригласила президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G20, который состоится на Бали ноябре.
- Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит "Группы двадцати".
- Видодо хочет позиционировать себя как посредника между Украиной и Россией, за последние месяцы он встретился с украинским и российским президентами, чтобы призвать прекратить войну и ослабить глобальный продовольственный кризис.
- Президент Зеленский заявлял, что участие Украины на осеннем саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и от состава участников саммита.
- Позже СМИ сообщали, что Путин может пропустить рабочее заседание саммита "Большой двадцатки" 16 ноября и покинуть саммит раньше его официального окончания. Отмечалось, что причиной для такого решения Путина могла стать критика официальной позиции России относительно Украины, которую выразили лидеры стран Запада.