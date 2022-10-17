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Подоляк призывает выгнать Путина из G20

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 11:02
Михаил Подоляк. Фото ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из международной Группы двадцати.

Источник: Подоляк в Twitter 

Прямая речь Подоляка: "Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20".

Детали: Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец ru-лицемерию.

"РФ должна быть выгнана из всех площадок", – подытожил представитель ОП.

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Темы: ПутинРосcиямирОфис президента
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