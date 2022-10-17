Подоляк призывает выгнать Путина из G20

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из международной Группы двадцати.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20".

Детали: Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец ru-лицемерию.

Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

"РФ должна быть выгнана из всех площадок", – подытожил представитель ОП.

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