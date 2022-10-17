Поліцейські показали, як збили ворожий дрон у Києві зі стрілецької зброї

У поліції опублікували відео, як правоохоронці у столиці збили іранський "шахед" із стрілецької зброї.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Пряма мова: "Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед".

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Деталі: Очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що під час ранкової атаки "Шахедами" столиці поліцейські в центрі відкривали вогонь і один із дронів їм вдалося збити.

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

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За даними мера Києва, 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість "летючих терористів" вдалося збити, проте в Києві пролунало 5 вибухів (раніше повідомлялося про 4 влучання).

Попередньо 3 людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

Серед трьох загиблих мирних мешканців була 59 жінка та молода пара 1988 р.н.: чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.