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Полицейские показали, как сбили вражеский дрон в Киеве из стрелкового оружия

Алена МазуренкоПонедельник, 17 октября 2022, 14:01
Полицейские показали, как сбили вражеский дрон в Киеве из стрелкового оружия
скриншот

В полиции опубликовали видео, как правоохранители в столице сбили иранский "шахед" из стрелкового оружия. 

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий 

Прямая речь: "Шахид потерпел отрицательного всплытия. Спасибо за службу! И только вперед".

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Детали: Глава МВД подтвердил, что во время утренней атаки "Шахедами" столицы полицейские в центре открывали огонь и один из дронов им удалось сбить.

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

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По данным мэра Киева, 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство "летучих террористов" удалось сбить, однако в Киеве прогремело 5 взрывов (ранее сообщалось о 4 попаданиях).

Предварительно 3 человека погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева утром 17 октября.

Среди трех погибших мирных жителей была 59 женщина и молодая пара 1988 г.р.: муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. 

Темы: полициябеспилотникиоружиеКиев
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