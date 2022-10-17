Полицейские показали, как сбили вражеский дрон в Киеве из стрелкового оружия

В полиции опубликовали видео, как правоохранители в столице сбили иранский "шахед" из стрелкового оружия.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Прямая речь: "Шахид потерпел отрицательного всплытия. Спасибо за службу! И только вперед".

Детали: Глава МВД подтвердил, что во время утренней атаки "Шахедами" столицы полицейские в центре открывали огонь и один из дронов им удалось сбить.

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

По данным мэра Киева, 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство "летучих террористов" удалось сбить, однако в Киеве прогремело 5 взрывов (ранее сообщалось о 4 попаданиях).

ВИДЕО ДНЯ

Предварительно 3 человека погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева утром 17 октября.

Среди трех погибших мирных жителей была 59 женщина и молодая пара 1988 г.р.: муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.