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У Міноборони пояснили, чому небезпечно публікувати фото збитих "Шахедів"

Альона Мазуренко Понеділок, 17 жовтня 2022, 15:52

У міністерстві оборони закликали українців не публікувати фото уламків збитих "Шахедів".

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook 

Пряма мова: "Чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів?

Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі?

Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон.

Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації".

Деталі: При цьому Маляр зазначила, що деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери "Шахедів".

ВІДЕО ДНЯ

Заступниця міністра оборони закликала українців думати трішки наперед і не публікувати фото уламків збитих "шахедів".

Цьому передувало: Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання, але ще більше вибухів. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

За даними мера Києва, 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість "летючих терористів" вдалося збити, проте в Києві пролунало 5 вибухів (раніше повідомлялося про 4 влучання).

Попередньо 3 людини загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Шевченківському районі Києва вранці 17 жовтня.

Серед трьох загиблих мирних мешканців була 59 жінка та молода пара 1988 р.н.: чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. 

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Теми: безпілотникиМіноборони
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