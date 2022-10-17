Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны объяснили, почему опасно публиковать фото сбитых "Шахедов"

Алена МазуренкоПонедельник, 17 октября 2022, 15:52
В Минобороны объяснили, почему опасно публиковать фото сбитых Шахедов

В министерстве обороны призвали украинцев не публиковать фото обломков сбитых "Шахедов".

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook 

Прямая речь: "Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов?

Реклама:

Да, может - в случае, если на фото видно бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод - долетел ли определенный аппарат до цели?

Более того, вражеские СМИ могут этот факт использовать в пропагандистских целях. Ну и, так же придерживаемся старого правила - не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон.

Поэтому - давайте избегать бессознательного распространения разведывательной информации".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: При этом Маляр отметила, что некоторые пользователи соцсетей уже подкорректировали свои утренние сообщения, и на фото с остатками сбитых дронов зарисовали номера "Шахедов".

Заместитель министра обороны призвала украинцев думать немного наперед и не публиковать фото обломков сбитых "шахедов".

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

По данным мэра Киева, 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство "летучих террористов" удалось сбить, однако в Киеве прогремело 5 взрывов (ранее сообщалось о 4 попаданиях).

Предварительно 3 человека погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева утром 17 октября.

Среди трех погибших мирных жителей была 59 женщина и молодая пара 1988 г.р.: муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. 

Темы: беспилотникиМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
беспилотники
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Украиной распространяется воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: