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В Минобороны объяснили, почему опасно публиковать фото сбитых "Шахедов"

Алена МазуренкоПонедельник, 17 октября 2022, 15:52

В министерстве обороны призвали украинцев не публиковать фото обломков сбитых "Шахедов".

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook 

Прямая речь: "Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов?

Да, может - в случае, если на фото видно бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод - долетел ли определенный аппарат до цели?

Более того, вражеские СМИ могут этот факт использовать в пропагандистских целях. Ну и, так же придерживаемся старого правила - не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон.

Поэтому - давайте избегать бессознательного распространения разведывательной информации".

Детали: При этом Маляр отметила, что некоторые пользователи соцсетей уже подкорректировали свои утренние сообщения, и на фото с остатками сбитых дронов зарисовали номера "Шахедов".

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Заместитель министра обороны призвала украинцев думать немного наперед и не публиковать фото обломков сбитых "шахедов".

Этому предшествовало: Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе: было 4 попадания, но еще больше взрывов. В частности, попали по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

По данным мэра Киева, 28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство "летучих террористов" удалось сбить, однако в Киеве прогремело 5 взрывов (ранее сообщалось о 4 попаданиях).

Предварительно 3 человека погибли в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева утром 17 октября.

Среди трех погибших мирных жителей была 59 женщина и молодая пара 1988 г.р.: муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. 

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Темы: беспилотникиМинобороны
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