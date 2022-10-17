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Іран відповідальний за вбивство українців – Подоляк

Ірина БалачукПонеділок, 17 жовтня 2022, 17:16
Іран відповідальний за вбивство українців – Подоляк
Наслідки ранкової атаки іранських дронів у Києві. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців, які загинули внаслідок атаки дронами-камікадзе іранського виробництва українських міст.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало".

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Теми: Офіс президентаІранРосіябезпілотники
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