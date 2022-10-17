Іран відповідальний за вбивство українців – Подоляк
Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців, які загинули внаслідок атаки дронами-камікадзе іранського виробництва українських міст.
Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало".
Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
Передісторія:
- Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе: було 4 влучання. Зокрема, окупанти влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.
- За попередніми даними, чотири людини загинули, серед них – вагітна.