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Иран ответственен за убийство украинцев – Подоляк

Ирина БалачукПонедельник, 17 октября 2022, 17:16
Последствия утренней атаки иранских дронов в Киеве. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, погибших в результате атаки дронами-камикадзе иранского производства украинских городов.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, которая угнетает собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций уже точно мало".

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Темы: Офис президентаИранРосcиябеспилотники
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