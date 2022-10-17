Иран ответственен за убийство украинцев – Подоляк

Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев, погибших в результате атаки дронами-камикадзе иранского производства украинских городов.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, которая угнетает собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций уже точно мало".

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Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

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