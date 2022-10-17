Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування, де на нього чекала українська делегація
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не прибули на межу з тимчасово окупованою територією, де на них чекала українська делегація.
Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram
Пряма мова: "Цей візит ми планували здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених.
Це видалось для МКЧХ складніше, ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили".
Деталі: На його думку, організація не виконує свій мандат, зокрема на відвідування військовополонених на тимчасово окупованих територіях України та в Росії, прикриваючи це відсутність дозволів з боку РФ.
Водночас МКЧХ не дає відповідей, що саме вони роблять, щоб змінити ситуацію та отримати доступ до полонених.
Пряма мова: "Бездіяльність МКЧХ призвела до того, що військовополонених щодня катують. Так, я не помилився – кожного дня. Росіяни знають, що Червоний Хрест не приїде і не буде вимагати доступу до полонених.
Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору злочинцю – вона повинна бути ліквідована".
Що цьому передувало:
- 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.
- До цього президент Володимир Зеленський переконаний, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.
- Команда з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила, що готова відвідати полонених у в’язниці в Оленівці, але не має мінімальних гарантій безпеки на місці та "дозволу місцевої влади" на візит.