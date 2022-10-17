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Красный Крест не прибыл на линию разграничения, где его ждала украинская делегация

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 18:39
Красный Крест не прибыл на линию разграничения, где его ждала украинская делегация
Украинская делегация на линии разграничения, фото из Telegram омбудсмена

Представители Международного комитета Красного Креста не прибыли на границу с временно оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Этот визит мы планировали осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных. 

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Это оказалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта.  Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели".

Детали: По его мнению, организация не выполняет свой мандат, в частности на посещение военнопленных на временно оккупированных территориях Украины и в России, прикрывая это отсутствием разрешений со стороны РФ.

В то же время МККК не дает ответов, что именно они делают, чтобы изменить ситуацию и получить доступ к пленным.

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Прямая речь: "Бездействие МККК привело к тому, что военнопленных ежедневно пытают. Да, я не ошибся - каждый день. Россияне знают, что Красный Крест не приедет и не будет требовать доступа к пленным.

Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику - она должна быть ликвидирована".

Что этому предшествовало: 

  • 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские пленные.
  • До этого президент Владимир Зеленский убежден, что Международный комитет Красного Креста имеет обязательства, прежде всего моральные, и должен посетить Еленовку, где содержатся украинские пленные. 
  • Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста заявила, что готова посетить пленных в тюрьме в Еленовке, но не имеет минимальных гарантий безопасности на месте и "разрешения местных властей" на визит.

Темы: Красный Крестпленныеомбудсмен
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