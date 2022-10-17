Красный Крест не прибыл на линию разграничения, где его ждала украинская делегация

Представители Международного комитета Красного Креста не прибыли на границу с временно оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Этот визит мы планировали осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных.

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Это оказалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели".

Детали: По его мнению, организация не выполняет свой мандат, в частности на посещение военнопленных на временно оккупированных территориях Украины и в России, прикрывая это отсутствием разрешений со стороны РФ.

В то же время МККК не дает ответов, что именно они делают, чтобы изменить ситуацию и получить доступ к пленным.

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Прямая речь: "Бездействие МККК привело к тому, что военнопленных ежедневно пытают. Да, я не ошибся - каждый день. Россияне знают, что Красный Крест не приедет и не будет требовать доступа к пленным.

Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику - она должна быть ликвидирована".

Что этому предшествовало: