Красный Крест не прибыл на линию разграничения, где его ждала украинская делегация
Представители Международного комитета Красного Креста не прибыли на границу с временно оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация.
Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram
Прямая речь: "Этот визит мы планировали осуществить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных.
Это оказалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели".
Детали: По его мнению, организация не выполняет свой мандат, в частности на посещение военнопленных на временно оккупированных территориях Украины и в России, прикрывая это отсутствием разрешений со стороны РФ.
В то же время МККК не дает ответов, что именно они делают, чтобы изменить ситуацию и получить доступ к пленным.
Прямая речь: "Бездействие МККК привело к тому, что военнопленных ежедневно пытают. Да, я не ошибся - каждый день. Россияне знают, что Красный Крест не приедет и не будет требовать доступа к пленным.
Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору преступнику - она должна быть ликвидирована".
Что этому предшествовало:
- 13 октября глава Офиса президента Андрей Ермак поставил "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке, где содержатся украинские пленные.
- До этого президент Владимир Зеленский убежден, что Международный комитет Красного Креста имеет обязательства, прежде всего моральные, и должен посетить Еленовку, где содержатся украинские пленные.
- Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста заявила, что готова посетить пленных в тюрьме в Еленовке, но не имеет минимальных гарантий безопасности на месте и "разрешения местных властей" на визит.