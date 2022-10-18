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Ракетний обстріл енергооб’єктів Києва: три людини загинули

Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 15:50
Ракетний обстріл енергооб’єктів Києва: три людини загинули
Пожежа після ракетного удару, Київ. фото ДСНС

Внаслідок ракетної атаки на об’єкт енергозабезпечення на лівому березі Києва 18 жовтня загинули три людини.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, Київська міська прокуратура

Пряма мова Кличка: "У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це – співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури".

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Деталі: Два об'єкти зазнали значних пошкоджень, уточнив Кличко.

Станом на 15:05 міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, додав мер столиці

Раніше прокуратура Києва повідомляла попередні дані, що двоє людей загинуло, ще одну було поранено. 

ВІДЕО ДНЯ

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 жовтня збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на лівому березі столиці. 

На місці події працівники ДСНС розбирали завали й гасили пожежі, а прокурори, слідчі та експерти фіксували злочин РФ. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ.

Цьому передувало: Вранці 18 жовтня росіяни завдали удару трьома ракетами по енергетичній інфраструктурі на лівому березі Києва. 

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в результаті російської атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, 7 постраждалих і загиблий.

УП, оновлено від 13:38
Теми: Київвійнаенергетика
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