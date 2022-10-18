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Ракетный обстрел энергообъектов Киева: три человека погибли

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 15:50
Пожар после ракетного удара, Киев. фото ГСЧС

В результате ракетной атаки на объект энергообеспечения на левом берегу Киева 18 октября погибли три человека.

Источник: городской глава Киева Виталий КличкоКиевская городская прокуратура

Прямая речь Кличко: "В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры".

Детали: Два объекта получили значительные повреждения, уточнил Кличко.

По состоянию на 15:05 городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, добавил мэр столицы.

Ранее прокуратура Киева сообщала предварительные данные, что два человека погибли, еще один был ранен.

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 18 октября вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения на левом берегу столицы.

На месте происшествия работники ГСЧС разбирали завалы и тушили пожары, а прокуроры, следователи и эксперты фиксировали преступление РФ.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

Этому предшествовало: Утром 18 октября россияне нанесли удар тремя ракетами по энергетической инфраструктуре на левом берегу Киева.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 18 октября на двух ТЭС имеются значительные разрушения, 7 пострадавших и погибший.

УП, обновлено от 13:38

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Темы: Киеввойнаэнергетика
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