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Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 18:37
Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову
Максим Микитась

Застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

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Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине".

Детали: Следствие сообщает, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") Микитась предложил мэру Днепра Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года.

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"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитася задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч. 4 ст. 369 УКУ.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также является обвиняемым в другом деле, расследуемом НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде.

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • В конце декабря Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.
  • 31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.
  • Защита застройщика Максима Микитася отказалась от своей жалобы в Антикоррупционный суда о передаче дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в ГБР.

Темы: МикитасьФилатоввзяткаНАБУ
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