Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову

Застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине".

Детали: Следствие сообщает, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") Микитась предложил мэру Днепра Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

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Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитася задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч. 4 ст. 369 УКУ.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также является обвиняемым в другом деле, расследуемом НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде.

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