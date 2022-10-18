Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову
Застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине".
Детали: Следствие сообщает, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") Микитась предложил мэру Днепра Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.
Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года.
"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.
Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Микитася задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч. 4 ст. 369 УКУ.
Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.
Экс-нардеп также является обвиняемым в другом деле, расследуемом НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде.
Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это
Предыстория:
- В конце декабря Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.
- 31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.
- Защита застройщика Максима Микитася отказалась от своей жалобы в Антикоррупционный суда о передаче дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в ГБР.