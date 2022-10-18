Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Микитася поймали на попытке дать взятку Филатову

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 18:37
Максим Микитась

Застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине".

Детали: Следствие сообщает, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") Микитась предложил мэру Днепра Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

ВИДЕО ДНЯ

Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитася задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч. 4 ст. 369 УКУ.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Экс-нардеп также является обвиняемым в другом деле, расследуемом НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде.

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • В конце декабря Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.
  • 31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.
  • Защита застройщика Максима Микитася отказалась от своей жалобы в Антикоррупционный суда о передаче дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в ГБР.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: МикитасьФилатоввзяткаНАБУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский уволил посла в Казахстане, которого Астана просила заменить после скандала с Москвой

Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Все новости...
Микитась
Микитась отказался от жалобы, которая могла вернуть дело Татарова в НАБУ
Микитася освободили из-под стражи
После назначения Татарова в ОП его окружения обогатилось активами Микитася – СМИ
Последние новости
10:26
Наступление ВСУ: оккупанты хотят вывезти около 50-60 тысяч жителей 4 районов Херсонщины
10:20
Иран отправил в Крым инструкторов, чтобы учить россиян использовать дроны - NYT
09:43
В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев, и предлагают "сдержанность"
09:38
Оккупанты Крыма заявили, что в районе Бельбека сбили беспилотник
09:35
Один из энергообъектов ДТЭК отключен от энергосистемы из-за обстрелов россиян
09:25
Британская разведка рассказала, как проблемы с командным звеном вредят армии РФ
09:16
Потери оккупантов перевалили за 66 тысяч
09:10
Отражена атака россиян на Белогоровку – Гайдай
08:57
Зеленский назначил нового посла Украины в Словакии
08:53
Иран продолжает отрицать передачу РФ дронов, которые массово замечают в Украине
Все новости...