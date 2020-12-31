Суд арештував Микитася

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю.

Джерело: засідання суду

Деталі: Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.

Суд визначив арештувати його у залі суду. Микитасю повідомили, що він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.

Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.

Що передувало: 30 грудня суд не зміг обрати запобіжний захід Микитасю. Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні.

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