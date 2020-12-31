Суд арештував Микитася
Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у замовному викраденні людини забудовнику Максиму Микитасю.
Джерело: засідання суду
Деталі: Суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого.
Суд визначив арештувати його у залі суду. Микитасю повідомили, що він може з 4 січня протягом 5 днів подати апеляцію.
Сторона обвинувачення клопотала про арешт Микитася на 2 місяці без альтернативи застави, тому що забудовник може впливати на свідків.
Захист Микитася зазначав, що в подібних справах судом не виносилися рішення про арешт.
Що передувало: 30 грудня суд не зміг обрати запобіжний захід Микитасю. Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні.
Передісторія:
- Із 2 грудня Максим Микитась перебуває під домашнім арештом. Він пішов на угоду зі слідством у справі, яку розслідує НАБУ.
- 29 грудня Національна поліція повідомила, що Микитась замовив викрадення людиниу Києві 8 грудня. Йому оголосили нову підозру.
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
- Микитась отримав підозру від НАБУу жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
- Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.