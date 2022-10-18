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ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:55
міністр оборони україни олексій резніков, Getty Images

Ізраїльська газета Haaretz пише, що на понеділок була запланована телефонна розмова міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца та його колеги з України Олексія Резнікова, але її скасували.

Джерело: Haaretz із посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах

Деталі: Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.

Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.

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Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

Що передувало:

  • 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
  • Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

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Теми: ІзраїльУкраїнаМіноборониРезніков
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