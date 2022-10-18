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ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:55
ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю
міністр оборони україни олексій резніков, Getty Images

Ізраїльська газета Haaretz пише, що на понеділок була запланована телефонна розмова міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца та його колеги з України Олексія Резнікова, але її скасували.

Джерело: Haaretz із посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах

Деталі: Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

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Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.

Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

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Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.

Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

Що передувало:

  • 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
  • Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Теми: ІзраїльУкраїнаМіноборониРезніков
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