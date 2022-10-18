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СМИ сообщают о срыве переговоров между Минобороны Украины и Израиля

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:55
СМИ сообщают о срыве переговоров между Минобороны Украины и Израиля
министр обороны украины алексей резников, Getty Images

Израильская газета Haaretz пишет, что на понедельник был запланирован телефонный разговор министра обороны Израиля Бенни Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова, но его отменили.

Источник: Haaretz со ссылкой на собеседников в израильском и украинском правительствах

Детали: Издание сообщает, что в понедельник, 17 октября, Израиль отклонил запрос Украины на разговор. Украинские официальные лица говорят, что переговоры на самом деле инициировала израильская сторона, и сделала это несколько дней назад.

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Автор статьи обращает внимание, что буквально незадолго до срыва, в понедельник утром, Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.

Источник в Израиле сообщил, что причиной выпада Медведева было недавнее заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шайа. Он выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

По данным Haaretz, попытки наладить координацию между Израилем и Украиной начались еще несколько недель назад. В ближайшем окружении Ганца заявили, что переговоры важны для министра обороны Израиля и что он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней. Официальные лица в Украине выразили надежду, что запланированный разговор будет касаться возможности военного сотрудничества.

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Издание напоминает, что Ганц и Резников в последний раз разговаривали в апреле. При этом украинский источник сообщил, что очередной разговор был запланирован на 24 августа, День Независимости Украины, но с тех пор переносился пять раз. Источник подчеркнул, что звонок, запланированный на понедельник, был инициирован Израилем, который отменил его за несколько часов до назначенного времени. Израильские чиновники отвергли эту претензию.

Офис министра обороны Израиля заявил, что он, как правило, не комментирует график Ганца. В то же время в официальном заявлении Минобороны Украины сказано, что ему вообще ничего не известно о разговоре между министрами, запланированном на понедельник или любой другой день.

Что предшествовало:

  • 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Иерусалим должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.
  • На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

Темы: ИзраильУкраинаМинобороныРезников
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