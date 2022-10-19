Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон
Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.
Источник: t.me Стремоусова
Детали: Он отметил, что украинские военные, которых "подталкивает Запад", в ближайшее время начнут наступление на Херсон и допустил обстрел города, а также правобережной части Херсонской области.
Стремоусов призвал местных жителей эвакуироваться и пообещал, что Россия компенсирует возможную потерю жилья в результате обстрелов в других регионах.
При этом пособник оккупантов заверил, что Херсон "сдавать никто не собирается" и захватчики "будут стоять до конца".
Напомним: Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
Что предшествовало:
- Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
- Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
- Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборационистов и членов их семей.