Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.

Источник: t.me Стремоусова

Детали: Он отметил, что украинские военные, которых "подталкивает Запад", в ближайшее время начнут наступление на Херсон и допустил обстрел города, а также правобережной части Херсонской области.

Стремоусов призвал местных жителей эвакуироваться и пообещал, что Россия компенсирует возможную потерю жилья в результате обстрелов в других регионах.

При этом пособник оккупантов заверил, что Херсон "сдавать никто не собирается" и захватчики "будут стоять до конца".

Напомним: Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

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