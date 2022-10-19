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Окупанти хочуть депортувати близько 50-60 тисяч жителів з 4 районів Херсонщини

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 10:26
Поплічник окупантів Херсонщини Володимир Сальдо. Фото з Telegram

Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області планують депортувати приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Джерело: гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram і в ефірі "Соловйов Live", один із ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов у Telegram, ТАСС, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Сальдо: "Мною було ухвалено важке, але вірне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра.

Ми підраховували – приблизно 50-60 тисяч людей планується перемістити на лівий берег Дніпра".

Деталі: За його словами, людей вивозитимуть поетапно і безкоштовно силами МНС РФ і так званого "уряду" Херсонської області. Сальдо впевнений, що на це піде близько тижня.

Він додав, що в річковому порту міста вже стоять катери з людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег, але напруженості в місті нібито немає.

Гауляйтер заявив, що нібито існує "безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скиданням води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра". 

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За його словами, якщо ЗСУ зруйнують шлюзові камери Каховської ГЕС, то вода у двох районах Херсона може піднятися на 1 метр. Тому колаборанти Херсонської області нібито вже наростили скидання води системою каналів, щоб уберегти місто від можливого затоплення в разі пошкодження шлюзів ГЕС.

Сальдо додав, що тим жителям області, які вирішать переїхати до Росії, нібито нададуть житлові сертифікати.  

За словами Стремоусова, на ранок 19 жовтня ситуація в Херсонській області "не змінилася", але ЗСУ нібито можуть "почати наступати в будь-який момент".  

Він закликав жителів Херсона "максимально швидко" переходити на лівий берег.

Водночас Соболевський опублікував фото, як виглядає евакуація у Херсоні. 

 
Фото з Telegram Соболевського

За його словами, людей не дуже багато, і, ймовірно, вони не дуже розуміють, коди і на скільки часу вони їдуть.

 
Фото з Telegram Соболевського

Передісторія: 

  • Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: Херсонська областьокупаціяколаборація
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