Окупанти хочуть депортувати близько 50-60 тисяч жителів з 4 районів Херсонщини

Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області планують депортувати приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Джерело: гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram і в ефірі "Соловйов Live", один із ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов у Telegram, ТАСС, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Сальдо: "Мною було ухвалено важке, але вірне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра.

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Ми підраховували – приблизно 50-60 тисяч людей планується перемістити на лівий берег Дніпра".

Деталі: За його словами, людей вивозитимуть поетапно і безкоштовно силами МНС РФ і так званого "уряду" Херсонської області. Сальдо впевнений, що на це піде близько тижня.

Він додав, що в річковому порту міста вже стоять катери з людьми, які нібито готові вирушити на лівий берег, але напруженості в місті нібито немає.

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Гауляйтер заявив, що нібито існує "безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з планованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скиданням води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра".

За його словами, якщо ЗСУ зруйнують шлюзові камери Каховської ГЕС, то вода у двох районах Херсона може піднятися на 1 метр. Тому колаборанти Херсонської області нібито вже наростили скидання води системою каналів, щоб уберегти місто від можливого затоплення в разі пошкодження шлюзів ГЕС.

Сальдо додав, що тим жителям області, які вирішать переїхати до Росії, нібито нададуть житлові сертифікати.

За словами Стремоусова, на ранок 19 жовтня ситуація в Херсонській області "не змінилася", але ЗСУ нібито можуть "почати наступати в будь-який момент".

Він закликав жителів Херсона "максимально швидко" переходити на лівий берег.

Водночас Соболевський опублікував фото, як виглядає евакуація у Херсоні.

Фото з Telegram Соболевського

За його словами, людей не дуже багато, і, ймовірно, вони не дуже розуміють, коди і на скільки часу вони їдуть.

Фото з Telegram Соболевського

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