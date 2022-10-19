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Оккупанты хотят депортировать около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 10:26
Оккупанты хотят депортировать около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины
Пособник оккупантов Херсонщины Владимир Сальдо. Фото из Telegram

Представители оккупационной "администрации" Херсона и области планируют депортировать порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Источник: гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram и в эфире "Соловьев Live", один из главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов в Telegram, ТАСС, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Сальдо: "Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

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Мы подсчитывали – примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра".

Детали: По его словам, людей будут вывозить поэтапно и бесплатно силами МЧС РФ и так называемого "правительства" Херсонской области. Сальдо уверен, что на это уйдет около недели.

Он добавил, что в речном порту города уже стоят катера с людьми, которые якобы готовы отправиться на левый берег, но напряженности в городе якобы нет.

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Гауляйтер заявил, что якобы существует "непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".  

По его словам, если ВСУ разрушат шлюзовые камеры Каховской ГЭС, то вода в двух районах Херсона может подняться на 1 метр. Поэтому коллаборанты Херсонской области якобы уже нарастили сброс воды по системе каналов, чтобы уберечь город от возможного затопления в случае повреждения шлюзов ГЭС.

Сальдо добавил, что тем жителям области, которые решат переехать в Россию, якобы предоставят жилищные сертификаты.   

По словам Стремоусова, на утро 19 октября ситуация в Херсонской области "не изменилась", но ВСУ якобы могут "начать наступать в любой момент".   

Он призвал жителей Херсона "максимально быстро" переходить на левый берег.

В то же время Соболевский опубликовал фото, как выглядит эвакуация в Херсоне. 

 
Фото из Telegram Соболевского

По его словам, людей не очень много, и, вероятно, они не очень понимают, куда и на сколько времени они едут. 

 
Фото из Telegram Соболевского

Предыстория: 

  • Ранее один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.
  • Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
  • Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборантов и членов их семей.

Темы: Херсонская областьоккупацияколлаборационизм
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