У Чернігові вибух від "Шахеда", над Кіптями збили дві російські ракети

У Чернігові дрон-камікадзе "Shahed-136" спричинив вибух, хоча перед тим українські захисники збили поблизу села Кіпті у Чернігівському районі дві ракети.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Оперативне командування "Північ", "Суспільне Чернігів"

Пряма мова Чауса: "Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО".

Реклама:

Деталі: Про вибух Чаус повідомив о 14:50 і попросив залишатися в укриттях.

Перед тим ОК "Північ" повідомило, що сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети.

ВІДЕО ДНЯ

А “Суспільне” о 14:32 повідомило, що в Чернігові чути вибухи.

Водночас повідомлялося, що в Київській області працює протиповітряна оборона, у Києві чути вибухи, Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом, в Івано-Франківській області лунають вибухи.