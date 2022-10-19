У Чернігові вибух від "Шахеда", над Кіптями збили дві російські ракети
Середа, 19 жовтня 2022, 15:00
У Чернігові дрон-камікадзе "Shahed-136" спричинив вибух, хоча перед тим українські захисники збили поблизу села Кіпті у Чернігівському районі дві ракети.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Оперативне командування "Північ", "Суспільне Чернігів"
Пряма мова Чауса: "Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО".
Деталі: Про вибух Чаус повідомив о 14:50 і попросив залишатися в укриттях.
Перед тим ОК "Північ" повідомило, що сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети.
А “Суспільне” о 14:32 повідомило, що в Чернігові чути вибухи.
ВІДЕО ДНЯ
Водночас повідомлялося, що в Київській області працює протиповітряна оборона, у Києві чути вибухи, Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом, в Івано-Франківській області лунають вибухи.
УП, оновлено від 14:13