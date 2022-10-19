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У Чернігові вибух від "Шахеда", над Кіптями збили дві російські ракети

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 15:00
У Чернігові вибух від Шахеда, над Кіптями збили дві російські ракети
Знищена над Чернігівщиною ракета, фото ОК "Північ"

У Чернігові дрон-камікадзе "Shahed-136" спричинив вибух, хоча перед тим українські захисники збили поблизу села Кіпті у Чернігівському районі дві ракети. 

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав ЧаусОперативне командування "Північ", "Суспільне Чернігів"

Пряма мова Чауса: "Маємо вибух шахіда у Чернігові. Працює ППО". 

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Деталі: Про вибух Чаус повідомив о 14:50 і попросив залишатися в укриттях.

Перед тим ОК "Північ" повідомило, що сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети. 

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А “Суспільне” о 14:32 повідомило, що в Чернігові чути вибухи.

Водночас повідомлялося, що в Київській області працює протиповітряна оборона, у Києві чути вибухи, Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом, в Івано-Франківській області лунають вибухи.

УП, оновлено від 14:13
Теми: Чернігівська областьЧернігіввійнабезпілотники
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