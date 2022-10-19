В Чернигове взрыв от "Шахеда", над Киптями сбили две российские ракеты

В Чернигове дрон-камикадзе "Shahed-136" спровоцировал взрыв, хотя перед тем украинские защитники сбили вблизи села Кипти в Черниговском районе две ракеты.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Оперативное командование "Північ" ("Север"), "Суспільне Чернігів"

Прямая речь Чауса: "Имеем взрыв шахида в Чернигове. Работает ПВО".

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Детали: О взрыве Чаус сообщил в 14:50 и попросил оставаться в укрытиях.

Перед тем ОК "Север" сообщило, что силы обороны Черниговщины сбили над Киптями две ракеты.

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А "Суспільне" в 14:32 сообщило, в Чернигове люди слышат взрывы.

В то же время сообщалось, что в Киевской области работает противовоздушная оборона, в Киеве слышны взрывы, Винницкая область находится под ракетным обстрелом, в Ивано-Франковской области раздаются взрывы.