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Кличко: Тепло у Києві почнемо вмикати 20 жовтня

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 16:06
Фото з сайту КМДА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 20 жовтня у столиці почнуть вмикати опалення.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "20 жовтня розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступового похолодання та низької температури вночі".

Деталі: Мер зазначив, що всі необхідні підготовчі роботи проведені, попри складні умови воєнного стану.

Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, що цей опалювальний сезон буде складним.

Кличко нагадав, що росіяни прицільно б’ють по об’єктах критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без життєво необхідних послуг. 

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Він також розповів, що у місті на 10% збільшили чисельність аварійно-рятувальних служб, придбали додаткову техніку та матеріали.

Водночас мер закликав жителів економити електроенергію – не вмикати електрообігрівачі та кондиціонери, щоб не перевантажували систему електропостачання.  

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Теми: Віталій КличкоКиївопалення
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