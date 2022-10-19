Кличко: Тепло у Києві почнемо вмикати 20 жовтня
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 20 жовтня у столиці почнуть вмикати опалення.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "20 жовтня розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.
Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступового похолодання та низької температури вночі".
Деталі: Мер зазначив, що всі необхідні підготовчі роботи проведені, попри складні умови воєнного стану.
Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, що цей опалювальний сезон буде складним.
Кличко нагадав, що росіяни прицільно б’ють по об’єктах критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без життєво необхідних послуг.
Він також розповів, що у місті на 10% збільшили чисельність аварійно-рятувальних служб, придбали додаткову техніку та матеріали.
Водночас мер закликав жителів економити електроенергію – не вмикати електрообігрівачі та кондиціонери, щоб не перевантажували систему електропостачання.
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Передісторія:
- Вранці 18 жовтня росіяни завдали удару трьома ракетами по енергетичній інфраструктурі на лівому березі Києва.
- Директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в результаті російської атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, 7 постраждалих і загиблий.
- Згодом Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на об’єкт енергозабезпечення на лівому березі Києва 18 жовтня загинули три людини.