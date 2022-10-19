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Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 16:06
Фото с сайта КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 20 октября в столице начнут включать отопление.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "20 октября начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.

Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенного похолодания и низкой температуры ночью".

Детали: Мэр отметил, что все необходимые подготовительные работы проведены, несмотря на сложные условия военного положения.

Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, что этот отопительный сезон будет сложным.

Кличко напомнил, что россияне прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без жизненно необходимых услуг.

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Он также рассказал, что в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб, приобрели дополнительную технику и материалы.

Вместе с тем мэр призвал жителей экономить электроэнергию – не включать электрообогреватели и кондиционеры, чтобы не перегружать систему электроснабжения. 

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Темы: Виталий КличкоКиевотопление
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