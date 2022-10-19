Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 16:06
Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября
Фото с сайта КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 20 октября в столице начнут включать отопление.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "20 октября начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.

Реклама:

Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенного похолодания и низкой температуры ночью".

Детали: Мэр отметил, что все необходимые подготовительные работы проведены, несмотря на сложные условия военного положения.

Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, что этот отопительный сезон будет сложным.

ВИДЕО ДНЯ

Кличко напомнил, что россияне прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без жизненно необходимых услуг.

Он также рассказал, что в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб, приобрели дополнительную технику и материалы.

Вместе с тем мэр призвал жителей экономить электроэнергию – не включать электрообогреватели и кондиционеры, чтобы не перегружать систему электроснабжения. 

Читайте также: Поддержать энергетический фронт может каждый. Все, что нужно знать об экономии электроэнергии

Предыстория: 

Темы: Виталий КличкоКиевотопление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: