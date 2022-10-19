Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 20 октября в столице начнут включать отопление.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "20 октября начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.

Реклама:

Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенного похолодания и низкой температуры ночью".

Детали: Мэр отметил, что все необходимые подготовительные работы проведены, несмотря на сложные условия военного положения.

Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, что этот отопительный сезон будет сложным.

ВИДЕО ДНЯ

Кличко напомнил, что россияне прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без жизненно необходимых услуг.

Он также рассказал, что в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб, приобрели дополнительную технику и материалы.

Вместе с тем мэр призвал жителей экономить электроэнергию – не включать электрообогреватели и кондиционеры, чтобы не перегружать систему электроснабжения.

Читайте также: Поддержать энергетический фронт может каждый. Все, что нужно знать об экономии электроэнергии

Предыстория: