Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 20 октября в столице начнут включать отопление.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "20 октября начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.
Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенного похолодания и низкой температуры ночью".
Детали: Мэр отметил, что все необходимые подготовительные работы проведены, несмотря на сложные условия военного положения.
Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, что этот отопительный сезон будет сложным.
Кличко напомнил, что россияне прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, пытаясь оставить украинцев без жизненно необходимых услуг.
Он также рассказал, что в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб, приобрели дополнительную технику и материалы.
Вместе с тем мэр призвал жителей экономить электроэнергию – не включать электрообогреватели и кондиционеры, чтобы не перегружать систему электроснабжения.
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Предыстория:
- Утром 18 октября россияне нанесли удар тремя ракетами по энергетической инфраструктуре на левом берегу Киева.
- Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 18 октября на двух ТЭС имеются значительные разрушения, 7 пострадавших и погибший.
- Позже Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки на объект энергообеспечения на левом берегу Киева 18 октября погибли три человека.