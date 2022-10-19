Мобілізація в РФ: понад мільйону росіян заборонили виїзд з країни – росЗМІ

Понад мільйону росіян уже заборонили залишати країну у зв'язку з частковою мобілізацією, хоча президент РФ Володимир Путін стверджував, що кількість призовників не перевищує 300 тисяч осіб.

Джерело: Astra з посиланням на джерело в базі даних прикордонної служби ФСБ Росії

Деталі: Видання повідомляє, що список тих, кому заборонено залишати РФ у зв'язку з проведенням часткової мобілізації, становить уже 1025703 людини.

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Що цьому передувало: