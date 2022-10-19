Мобілізація в РФ: понад мільйону росіян заборонили виїзд з країни – росЗМІ

Понад мільйону росіян уже заборонили залишати країну у зв'язку з частковою мобілізацією, хоча президент РФ Володимир Путін стверджував, що кількість призовників не перевищує 300 тисяч осіб.

Джерело: Astra з посиланням на джерело в базі даних прикордонної служби ФСБ Росії

Деталі: Видання повідомляє, що список тих, кому заборонено залишати РФ у зв'язку з проведенням часткової мобілізації, становить уже 1025703 людини.

Що цьому передувало:

У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.

Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.

14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.