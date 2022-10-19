Мобилизация в РФ: более миллиону россиян запретили выезд из страны – росСМИ

Более миллиону россиян уже запретили покидать страну в связи с частичной мобилизацией, хотя президент РФ Владимир Путин утверждал, что количество призывников не превысит 300 тысяч человек.

Источник: Astra со ссылкой на источник в базе данных пограничной службы ФСБ России

Детали: Издание сообщает, что список тех, кому запрещено покидать РФ в связи с проведением частичной мобилизации, составляет уже 1025703 человека.

Что этому предшествовало:

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.

Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.