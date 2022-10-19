Мобилизация в РФ: более миллиону россиян запретили выезд из страны – росСМИ

Более миллиону россиян уже запретили покидать страну в связи с частичной мобилизацией, хотя президент РФ Владимир Путин утверждал, что количество призывников не превысит 300 тысяч человек.

Источник: Astra со ссылкой на источник в базе данных пограничной службы ФСБ России

Детали: Издание сообщает, что список тех, кому запрещено покидать РФ в связи с проведением частичной мобилизации, составляет уже 1025703 человека.

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Что этому предшествовало: