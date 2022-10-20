Не пройшло і 2 тижнів: на війні в Україні загинув мобілізований з Бурятії

На війні в Україні загинув російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, після призову у рамках часткової мобілізації.

Джерело: "Meduza" з посиланням на місцеве видання

Дослівно: "23-річний Дмитро Сидоров із села Ілька був призваний 22 вересня, а загинув 4 жовтня".

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Деталі: Повідомляється що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Обставини його загибелі не розголошуються.

Що було раніше:

У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.

Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.

14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.