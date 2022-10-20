Не пройшло і 2 тижнів: на війні в Україні загинув мобілізований з Бурятії

На війні в Україні загинув російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, після призову у рамках часткової мобілізації.

Джерело: "Meduza" з посиланням на місцеве видання

Дослівно: "23-річний Дмитро Сидоров із села Ілька був призваний 22 вересня, а загинув 4 жовтня".

Деталі: Повідомляється що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Обставини його загибелі не розголошуються.

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