Не прошло и 2 недель: на войне в Украине погиб мобилизованный из Бурятии

На войне в Украине погиб российский военный из бурятского села Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров, после призыва в рамках частичной мобилизации.

Источник: "Meduza" со ссылкой на местное издание

Дословно: "23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб 4 октября".

Детали: Сообщается, что в Украине Сидоров был водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Что предшествовало: