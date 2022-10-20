Не прошло и 2 недель: на войне в Украине погиб мобилизованный из Бурятии

На войне в Украине погиб российский военный из бурятского села Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров, после призыва в рамках частичной мобилизации.

Источник: "Meduza" со ссылкой на местное издание

Дословно: "23-летний Дмитрий Сидоров из села Илька был призван 22 сентября, а погиб 4 октября".

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Детали: Сообщается, что в Украине Сидоров был водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

Что предшествовало:

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.

Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.