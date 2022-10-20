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Лукашенко – білорусам: Хочете жити спокійно – робіть те, що кажу

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 12:37
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що людям необхідно донести повну інформацію про процеси, що відбуваються у країні, і наявні загрози, щоб вони могли самі обирати – "жити тихо і спокійно чи пройти через біду".

Джерело: білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Лукашенка на нараді з питань формування Всебілоруських народних зборів і зміни виборчого законодавства 20 жовтня

Деталі: Самопроголошений президент нагадав, що раніше доручив силовикам та іншим органам проінформувати народ про те, що відбувається.

За його словами, він це робить не для того, щоб залякати народ, а для того, щоб "народу донесли все те, що відбувається, а народ потім нехай ухвалює рішення".

Пряма мова Лукашенка: "Хочете через біду пройти – будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), то хоч діток своїх скупати в теплій воді, щоб тепло в домі було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці і ввечері щось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам кажу".

Деталі: Говорячи про майбутні вибори у 2024 році, Лукашенко заявив, що вони мають відбутися за новими правилами і не будуть легкими.

Зокрема, за його словами, потрібно готуватися "протидіяти спробам дезорганізації виборів".

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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