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Лукашенко – белорусам: Хотите жить спокойно – делайте то, что говорю

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 12:37
Лукашенко – белорусам: Хотите жить спокойно – делайте то, что говорю
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что людям необходимо донести полную информацию о происходящих в стране процессах и имеющихся угрозах, чтобы они могли сами выбирать – "жить тихо и спокойно или пройти через беду".

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства 20 октября

Детали: Самопровозглашенный президент напомнил, что ранее поручил силовикам и другим органм проинформировать народ о том, что происходит.

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По его словам, он это делает не для того, чтобы запугать народ, а для того, чтобы "народу донесли все то, что происходит, а народ потом пусть принимает решение".

Прямая речь Лукашенко: "Хотите через беду пройти – пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю".

Детали: Говоря о предстоящих в 2024 году выборах, Лукашенко заявил, что они должны пройти по новым правилам и не будут легкими.

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В частности, по его словам, нужно готовиться "противодействовать попыткам дезорганизации выборов".

Предыстория: 

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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