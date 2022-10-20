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Росія може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, а лишити мобілізованих – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 16:12
Росія може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, а лишити мобілізованих – Генштаб
Олексій Громов. Фото mediacenter.org.ua

Генеральний штаб ЗСУ прогнозує, що російське військове керівництво може забрати з правого берега Дніпра у Херсонській області досвідчених військових, а для стримування ЗСУ лишити мобілізованих.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня

Пряма мова Громова: "Стосовно Херсонського напрямку… Угрупування противника може відійти з правобережної частини області на лівобережну частину.

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Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування –  для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області".

Деталі: Громов також підкреслив, що Генштаб розуміє, що мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір українським захисникам.

За його словами, які би не були прийняті рішення військово-політичним керівництвом Росії, ЗСУ виконують свої завдання з деокупації і будуть виконувати їх і надалі.

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Теми: Херсонська областьХерсонокупація
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