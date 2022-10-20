Россия может забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб
Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может забрать с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября
Прямая речь Громова: "Относительно Херсонского направления... Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть.
Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заблаговременно на левобережную часть области".
Детали: Громов также подчеркнул, что Генштаб понимает, что мобилизованные россияне не смогут оказать сильное сопротивление украинским защитникам.
По его словам, какие бы решения не принимало военно-политическое руководство России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и в дальнейшем.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.