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Россия может забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 16:12
Алексей Громов. Фото mediacenter.org.ua

Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может забрать с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября

Прямая речь Громова: "Относительно Херсонского направления... Группировка противника может отойти с правобережной части области на левобережную часть.

Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и оставить мобилизованных в первую очередь для выполнения задач по сдерживанию – для прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения перевести заблаговременно на левобережную часть области".

Детали: Громов также подчеркнул, что Генштаб понимает, что мобилизованные россияне не смогут оказать сильное сопротивление украинским защитникам.

По его словам, какие бы решения не принимало военно-политическое руководство России, ВСУ выполняют свои задачи по деоккупации и будут выполнять их и в дальнейшем.

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Темы: Херсонская областьХерсоноккупация
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