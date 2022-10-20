Антимонопольники викрили змову на будівництві Подільського мосту в Києві

Антимонопльний комітет викрив змову у п’яти процедурах закупівлі послуг з виконання проектних та вишукувальних робіт під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві.

Джерело: пресслужба АМКУ

Деталі: Замовником у всіх закупівлях є київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

Під час розгляду справи Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило, що ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" погоджували свої дії, зокрема, використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів Державної податкової служби, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо.

З огляду на сукупність цих та інших фактів, Адміністративна колегія Північного МТВ визнала ТОВ "Форма" та ТОВ "ІБК "Укрбуд" порушниками законодавства про захист економічної конкуренції. За кожне вчинене порушення на компанії накладено штрафи.

Також згідно із законом "Про публічні закупівлі" зазначені порушники не зможуть брати участь у торгах протягом трьох років.

Нагадаємо: Київська міська прокуратура висловила занепокоєння рішенням Київради про виділення в умовах війни 183 млн гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту і попросила його скасувати.

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Київська держадміністрація при цьому заперечує, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову мосту, а її рішення було лише формальністю.

Раніше в межах кримінальних проваджень прокуратура викрила численні розкрадання коштів на будівництві цього мосту через завищення вартості робіт та шляхом інших зловживань.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за встановленими епізодами становить близько 150 млн гривень і розслідування ще триває. Тому сподіваємося на виважене рішення з боку столичної влади в цьому питанні".

Довідково: Потреба у будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро визначена генеральним планом м. Києва на 1985-2055 роки.

Роботи з будівництва мосту розпочались у 1993 році та тривають до теперішнього часу. За цей період кошторисна вартість будівництва мостового переходу неодноразово збільшувалась та станом на 13.10.2021 затверджена у розмірі 19,9 млрд гривень.

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