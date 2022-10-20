Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Антимонопольщики разоблачили сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 16:15
Антимонопольщики разоблачили сговор на строительстве Подольского моста в Киеве
иллюстрация АМКУ

Антимонопльный комитет разоблачил сговор в пяти процедурах закупки услуг по выполнению проектных и изыскательских работ при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.

Источник: пресс-служба АМКУ

Детали: Заказчиком во всех закупках является киевское коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Реклама:

При рассмотрении дела Северное межобластное территориальное отделение АМКУ установило, что ООО "Форма" и ООО "ИСК "Укрбуд" согласовывали свои действия, в частности, использовали общие IP-адреса для управления счетами и для отчетности в органы Государственной налоговой службы, синхронно действовали при получении банковских гарантий и тому подобное.

Учитывая совокупность этих и других фактов, Административная коллегия Северного МТО признала ООО "Форма" и ООО "ИСК "Укрбуд" нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции. За каждое совершенное нарушение на компании наложены штрафы.

Также по закону "О публичных закупках" указанные нарушители не смогут участвовать в торгах в течение трех лет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Киевская городская прокуратура выразила обеспокоенность решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и попросила его отменить.

Киевская госадминистрация при этом отрицает, что Киевсовет выделял дополнительные миллионы на достройку моста, а его решение, мол, было лишь формальностью.

Ранее в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста из-за завышения стоимости работ и путем других злоупотреблений.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по установленным эпизодам составляет около 150 млн гривен и расследование еще продолжается. Поэтому надеемся на взвешенное решение со стороны столичной власти в этом вопросе".

Справочно: Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и по состоянию на 13.10.2021 утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

Читайте также: Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост

Темы: Киевстроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Киев
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: