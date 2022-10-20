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Антимонопольщики разоблачили сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 16:15
иллюстрация АМКУ

Антимонопльный комитет разоблачил сговор в пяти процедурах закупки услуг по выполнению проектных и изыскательских работ при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.

Источник: пресс-служба АМКУ

Детали: Заказчиком во всех закупках является киевское коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

При рассмотрении дела Северное межобластное территориальное отделение АМКУ установило, что ООО "Форма" и ООО "ИСК "Укрбуд" согласовывали свои действия, в частности, использовали общие IP-адреса для управления счетами и для отчетности в органы Государственной налоговой службы, синхронно действовали при получении банковских гарантий и тому подобное.

Учитывая совокупность этих и других фактов, Административная коллегия Северного МТО признала ООО "Форма" и ООО "ИСК "Укрбуд" нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции. За каждое совершенное нарушение на компании наложены штрафы.

Также по закону "О публичных закупках" указанные нарушители не смогут участвовать в торгах в течение трех лет.

Напомним: Киевская городская прокуратура выразила обеспокоенность решением Киевсовета о выделении в условиях войны 183 млн гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста и попросила его отменить.

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Киевская госадминистрация при этом отрицает, что Киевсовет выделял дополнительные миллионы на достройку моста, а его решение, мол, было лишь формальностью.

Ранее в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста из-за завышения стоимости работ и путем других злоупотреблений.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по установленным эпизодам составляет около 150 млн гривен и расследование еще продолжается. Поэтому надеемся на взвешенное решение со стороны столичной власти в этом вопросе".

Справочно: Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и по состоянию на 13.10.2021 утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

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Темы: Киевстроительство
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