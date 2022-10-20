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На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні, людей вивозили катувати до РФ – поліція

Катерина ТищенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 21:48
На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні, людей вивозили катувати до РФ – поліція
катівня на Харківщині, фото СБУ

Правоохоронці встановили на деокупованих територіях Харківської області 22 місця тортур.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко на брифінгу у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Встановлено 22 місця тортур. Ми встановлюємо за свідченнями свідків чи потерпілих людей, які через них пройшли".

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Деталі: Він уточнив, що катівні, зокрема, знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.

Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.

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"У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область – ІФ), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони (окупанти – ІФ) також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

Він повідомив, що частина поліцейських, які залишалися на окупованих територіях, також пройшли через тортури. "У нас є працівники, які є потерпілими, яких катували, тримали у ямах тощо", - сказав Тимошко.

Він також зазначив, що нині Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 22 поліцейським, які перейшли на бік окупантів. Крім того, за його словами, з поліції звільнено 111 осіб, які, скориставшись дозволом вивезти сім'ї в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, не повернулися на службу.

У свою чергу начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників.

Передісторія: 

  • 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень.  
  • 17 вересня стало відомо, що під час окупації смт Козача Лопань на Харківщині російська армія катувала людей у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції".
  • 23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.

Теми: Харківська областьдеокупаціятортури
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