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На деоккупированной Харьковщине нашли 22 застенка, людей вывозили пытать в РФ - полиция

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 21:48
пыточная на Харьковщине, фото СБУ

Правоохранители установили на деоккупированных территориях Харьковской области 22 места пыток.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко на брифинге в четверг, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Установлено 22 места пыток. Мы устанавливаем по показаниям свидетелей или потерпевших людей, которые через них прошли".

Детали: Он уточнил, что застенки, в частности, найдены в Волчанске (2), Купянске (4), Шевченково (2), Изюме (4), Казачьей Лопани (3), Липцах, Великом Бурлуке, Песках-Радьковских, Боровой.

По словам Тимошко, сейчас назвать общее количество людей, которые прошли через эти пытки, нельзя, поскольку часть людей сейчас находятся в РФ.

Начальник главка также сообщил, что полиция располагает информацией о том, что оккупанты также вывозили людей на территорию РФ, пытали их там, а затем возвращали в Украину.

"У них есть место в Шебекино (Белгородская область - ИФ), где находятся наши военные и полицейские пленные. Там они (оккупанты - ИФ) также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тело двух замученных военнослужащих. Их мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а вернули обратно тела. То есть, скорее всего, имели место пытки на территории РФ. Есть свидетельства людей, которые говорят, что также тела вывозили в РФ", - сказал Тимошко.

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Он сообщил, что часть полицейских, которые оставались на оккупированных территориях, также прошли через пытки. "У нас есть работники, которые являются потерпевшими, которых пытали, держали в ямах и т.д.", - сказал Тимошко.

Он также отметил, что сейчас Государственное бюро расследований объявило о подозрении 22 полицейским, которые перешли на сторону оккупантов. Кроме того, по его словам, из полиции уволены 111 человек, которые, воспользовавшись разрешением вывезти семьи в первые дни полномасштабного вторжения РФ, не вернулись на службу.

В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пытки прошли 15 его сотрудников.

Предыстория: 

  • 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.  
  • 17 сентября стало известно, что во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".
  • 23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.

Темы: Харьковская областьдеоккупацияпытки
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