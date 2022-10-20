Україна просить про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова – BBC

Україна направила Сербії запит на екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який покинув Україну 23 лютого та був затриманий чотири місяці тому.

Джерело: BBC News Сербія з посиланням на коментар пресслужби суду, адвоката Наумова та джерела у правоохоронних органах України

Деталі: Суд сербського міста Ніш розглядає справу Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну. Адвокатка Наумова Таня Савич повідомила, що на першому слуханні, яке відбулося 19 жовтня, петицію України не зачитали, тож причина екстрадиції поки невідома. За її словами, засідання перенесли через те, що Наумов попросив надати перекладача на українську.

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Пряма мова Савич: "Ми досі офіційно не знаємо, чи вимагається екстрадиція на підставі якогось злочину загального характеру, чи це державна зрада, оскільки президент України кілька разів згадував про це".

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Більше деталей: За даними джерел BBC у спецслужбах України, запит про екстрадицію надіслали у вересні. Савич каже, що Наумов заявив у суді, що боїться за своє життя в разі екстрадиції в Україну.

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"У 2020 році на нього вчинили замах, і ми маємо вирок суду щодо особи, яка це вчинила.

Є підозра, що керівники зараз у вищих президентських колах. Він каже: якщо його екстрадують, це стане його смертним вироком", - додала вона.

Що цьому передувало: