Украина просит об экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – BBC
Украина направила Сербии запрос на экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который покинул Украину 23 февраля и был задержан четыре месяца назад.
Источник: BBC News Сербия со ссылкой на комментарий пресс-службы суда, адвоката Наумова и источники в правоохранительных органах Украины
Детали: Суд сербского города Ниш рассматривает дело Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину. Адвокат Наумова Татьяна Савич сообщила, что на первом слушании, которое состоялось 19 октября, петицию Украины не зачитали, поэтому причина экстрадиции пока неизвестна. По ее словам, заседание перенесли из-за того, что Наумов попросил предоставить переводчика на украинский.
Прямая речь Савич: "Мы до сих пор официально не знаем, требуется ли экстрадиция на основании какого-то преступления общего характера, или это государственная измена, поскольку президент Украины несколько раз упоминал об этом".
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Больше деталей: По данным источников BBC в спецслужбах Украины, запрос об экстрадиции направили в сентябре. Савич говорит, что Наумов заявил в суде, что боится за свою жизнь в случае экстрадиции в Украину.
"В 2020 году на него совершили покушение, и мы имеем приговор суда в отношении лица, которое это совершило.
Есть подозрение, что руководители сейчас в высших президентских кругах. Он говорит: если его экстрадируют, это станет его смертным приговором", - добавила она.
Что этому предшествовало:
- Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Для побега из страны он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными и драгоценностями. Автомобили отправились в Германию, где он скрывался, до своего задержания в Сербии четыре месяца назад.
- Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в его квартирах в элитных жилых комплексах Киева.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".