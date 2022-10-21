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Маск запитав у Медведєва, як справи в Бахмуті

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 08:00
Маск запитав у Медведєва, як справи в Бахмуті
ФОТО: GETTY

Американський мільярдер Ілон Маск запитав у Twitter у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва,  як справи в Бахмуті, який Росія намагається захопити.

Джерело: Маск у Twitter  

Деталі: Дмитро Медведєв затвітив повідомлення: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Тиждень тому видання встановило веб-камеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж керуватиме прем’єрка Трасс. Салат зберігся довше.

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Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

 

Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!".

Нагадаємо: 10 жовтня британська розвідка повідомила, що за останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік Бахмута за двома напрямками, наближаючись до прориву у місто.

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Що передувало:

  • Раніше Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.
  • Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.
  • Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".
  • Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter. Сам Маск заперечив це.

Теми: МаскРосіяБахмутвійна
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