Маск запитав у Медведєва, як справи в Бахмуті

Американський мільярдер Ілон Маск запитав у Twitter у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, як справи в Бахмуті, який Росія намагається захопити.

Джерело: Маск у Twitter

Деталі: Дмитро Медведєв затвітив повідомлення: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!", посилаючись на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star. Тиждень тому видання встановило веб-камеру навпроти салату, щоб перевірити, чи зберігатиметься він довше, ніж керуватиме прем’єрка Трасс. Салат зберігся довше.

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Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

Медведєв відповів Маску: "До зустрічі в Москві у День Перемоги!".

Нагадаємо: 10 жовтня британська розвідка повідомила, що за останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік Бахмута за двома напрямками, наближаючись до прориву у місто.

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