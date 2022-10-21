Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.

Источник: Маск в Twitter

Детали: Дмитрий Медведев затвитил сообщение: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.

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Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве в День Победы!".

Напомним: 10 октября британская разведка сообщила, что за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в город.

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