Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 08:00
Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте
ФОТО: GETTY

Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.

Источник: Маск в Twitter  

Детали: Дмитрий Медведев затвитил сообщение: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.

Реклама:

Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

 

Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве в День Победы!".

Напомним: 10 октября британская разведка сообщила, что за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в город.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Ранее Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, которые он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.
  • Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
  • Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
  • Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter. Сам Маск опроверг это.

Темы: МаскРосcияБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Маск
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: