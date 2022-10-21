Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте
Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.
Источник: Маск в Twitter
Детали: Дмитрий Медведев затвитил сообщение: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.
Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".
Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве в День Победы!".
Напомним: 10 октября британская разведка сообщила, что за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в город.
Что предшествовало:
- Ранее Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, которые он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.
- Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
- Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
- Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter. Сам Маск опроверг это.