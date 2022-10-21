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Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 08:00
ФОТО: GETTY

Американский миллиардер Илон Маск спросил в Twitter у заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как дела в Бахмуте, который Россия пытается захватить.

Источник: Маск в Twitter  

Детали: Дмитрий Медведев затвитил сообщение: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!", ссылаясь на шуточное соревнование, устроенное таблоидом Daily Star. Неделю назад издание установило веб-камеру напротив салата, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем будет руководить премьер Трасс. Салат сохранился дольше.

Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?".

 

Медведев ответил Маску: "До встречи в Москве в День Победы!".

Напомним: 10 октября британская разведка сообщила, что за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в город.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, которые он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.
  • Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
  • Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
  • Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter. Сам Маск опроверг это.

Темы: МаскРосcияБахмутвойна
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