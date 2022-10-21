IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно – Повітряні сили

Перший із німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T, який отримала Україна, добре себе показав під час останніх обстрілів із боку російської армії.

Джерело: речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу 21 жовтня

Деталі: Юрій Ігнат зазначив, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – це потужний німецький ракетний комплекс. Україна отримала його модернізований варіант.

"Єдиний мінус, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва, щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів… Одна з таких систем уже працює в Україні", – сказав Ігнат.

Де і як працює ця система, він не став говорити, бо IRIS-T – "це ціль №1 для ворога", так само, як і HIMARS. Але поділився першими результатами.

Пряма мова: "Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах – пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її.

Ми отримаємо найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять – несильно, але посилять. Комплекс має 8 пускових контейнерів. Навіть одна установка, оснащена 8-ма ракетами, – це уже доволі потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети й БпЛА, які летять на нас останнім часом".

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Деталі: Ігнат додав, що є програми навчання на західних комплексах. В умовах бойових дій підготовка йде у скорочені терміни.

Військовослужбовці зенітних ракетних військ вчаться зараз і на системах NASAMS, які мають надійти в Україну, уточнив речник ПС ЗСУ.

Цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.