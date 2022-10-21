IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно – Повітряні сили

Перший із німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T, який отримала Україна, добре себе показав під час останніх обстрілів із боку російської армії.

Джерело: речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу 21 жовтня

Деталі: Юрій Ігнат зазначив, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – це потужний німецький ракетний комплекс. Україна отримала його модернізований варіант.

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"Єдиний мінус, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва, щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів… Одна з таких систем уже працює в Україні", – сказав Ігнат.

Де і як працює ця система, він не став говорити, бо IRIS-T – "це ціль №1 для ворога", так само, як і HIMARS. Але поділився першими результатами.

Пряма мова: "Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності і результативності в бойових умовах – пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її.

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Ми отримаємо найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять – несильно, але посилять. Комплекс має 8 пускових контейнерів. Навіть одна установка, оснащена 8-ма ракетами, – це уже доволі потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі: ракети й БпЛА, які летять на нас останнім часом".

Деталі: Ігнат додав, що є програми навчання на західних комплексах. В умовах бойових дій підготовка йде у скорочені терміни.

Військовослужбовці зенітних ракетних військ вчаться зараз і на системах NASAMS, які мають надійти в Україну, уточнив речник ПС ЗСУ.

Цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.