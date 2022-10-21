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IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 12:46
IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы
IRIS-T SL, фото из Wikipedia

Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, хорошо себя показал во время последних обстрелов со стороны российской армии. 

Источник: представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге 21 октября

Детали: Юрий Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. Украина получила его модернизированный вариант. 

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"Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине", – сказал Игнат. 

Где и как работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами. 

Прямая речь: "Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее.

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Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят – немного, но усилят. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8-ю ракетами, – это уже довольно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БпЛА, которые летят на нас в последнее время".

Детали: Игнат добавил, что есть программы обучения на западных комплексах. В условиях боевых действий подготовка идет в сокращенные сроки.

Военнослужащие зенитных ракетных войск учатся сейчас и на системах NASAMS, которые должны поступить в Украину, уточнил представитель ВС ВСУ.

Этому предшествовало: 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаоружие
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